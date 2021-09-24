Популярные авторы

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Цитаты
  • Король воронов
    Я — плохой человек, который изо всех сил старается быть хорошим, но я бы даже не пыталась стать хорошей, если бы не внешние обстоятельства.
    yuliyayy
  • Лисья нора
    Один из нас обязан выкарабкаться, мам.
    yuliyayy
  • Король воронов
    Как при твоей бешеной тяге к саморазрушению ты до сих пор жив?
    NameNo