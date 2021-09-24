Популярные авторы

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Цитаты
Король воронов
Я — плохой человек, который изо всех сил старается быть хорошим, но я бы даже не пыталась стать хорошей, если бы не внешние обстоятельства.
yuliyayy
3
Лисья нора
Один из нас обязан выкарабкаться, мам.
yuliyayy
2
Король воронов
Как при твоей бешеной тяге к саморазрушению ты до сих пор жив?
NameNo
3
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